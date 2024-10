Aitana reaparece en Madrid y aclara si tiene novio: "Me sacan uno cada dos días"

Aitana Ocaña , que ha dado un importante paso en su carrera instalándose en Miami para grabar su nuevo disco, ha regresado a Madrid para una breve visita. La cantante ha vuelto a España para reencontrarse con sus familiares y amigos , además de cumplir con algunos compromisos profesionales. A pesar de su nueva vida en Miami, donde ha adquirido una vivienda valorada en 1,4 millones de euros cerca de los estudios donde trabaja, Aitana no se olvida del lugar en el que ha vivido todos estos últimos años, y así lo ha demostrado en sus redes sociales: "¡Madrid de mi corazón!"

Su reaparición pública tuvo lugar este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, donde asistió al clásico entre el Real Madrid y el Barça junto a su amiga y compañera de ‘Operación Triunfo’ Lola Índigo . Su presencia en el palco del estadio no pasó desapercibida y desató la locura entre sus seguidores, quienes celebraron su regreso. Durante su estancia, la cantante también disfrutó de una comida con amigos en un restaurante típico de Madrid , donde saborearon el clásico cocido madrileño.

Uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos meses ha sido la vida sentimental de Aitana. Tras sus vacaciones en Ibiza con el empresario Biel Juste, los rumores sobre un posible romance no dejaron de circular. Sin embargo, la cantante ha sido tajante al desmentir estas especulaciones. Así ha aclarado Aitana a los compañeros de Europa Press si su corazón vuelve a estar ocupado: "No tengo ningún novio de verdad. Ya está, o sea". Con esta afirmación, puso fin a las especulaciones sobre su supuesta relación con Biel. Cuando le preguntaron directamente si estaba soltera, la artista respondió sin rodeos: "Me sacan novio cada dos días", dejando claro que, por el momento, su corazón está libre.