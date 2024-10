El hermano de David Bisbal irá a juicio por la supuesta negligencia médica que le dejó en silla de ruedas

Desde que se diera esta situación en su vida, el hermano de Bisbal ha estado completamente volcado en el deporte. De hecho, empezó a jugar al parabádminton y, de hecho, auque finalmente no asistiera, entrenó para intentar participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 . Sin embargo, eso no ha impedido que deje de lado esta pasión, y de hecho, forma parte de la junta directiva de la ASPAYM Almería (Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería).

Ahora, en una reveladora entrevista en la revista '¡Hola!', el hermano de Bisbal ha contado detalles sobre su nueva vida y ha hablado como nunca sobre la negligencia médica que le ha llevado a estar en silla de ruedas. "Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan…", ha comenzadi diciendo.