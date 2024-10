Colate se enfrenta al hermano de Paulina Rubio y se niega a entregarle a su hijo para que vuelva a Miami

Desde que en 2012 pusieran fin a su matrimonio, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera se enzarzaron en una guerra judicial que a día de hoy no solo continúa sino que parece que se ha recrudecido tras el último episodio que ha revelado en exclusiva la revista 'Lecturas' y que ha terminado con un tenso enfrentamiento entre Colate y sus excuñados cuando acudieron a recoger a su hijo Nicolás, que actualmente está en España viviendo con su padre .

Cumpliendo con lo pactado en sus comunicaciones vía mail con Paulina Rubio, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera acudió a su cita en la estación del AVE para realizar el intercambio y despedirse de su hijo. La artista recogería allí a Nicolás para volver a casa. Sin embargo, Paulina Rubio no fue quien acudió a la cita sino que fueron su hermano Enrique y su mujer las que aparecieron en la estación para recoger al menor.

Muy enfadado, Colate le reprochó a sus excuñados la ausencia de Paulina. "Tengo un email de la madre diciendo que tengo que estar aquí. Yo estoy aquí, me lo ha pedido la madre y estoy cumpliendo", empezó diciéndoles Colate, que les recriminó que nadie le hubiera advertido de este cambio y exigió que la artista estuviera presente en el intercambio. "Pues me avisa: 'Que he perdido el vuelo'. La madre tiene que venir aquí", les dijo a ambos visiblemente enfadado y mientras su hijo era testigo del tenso enfrentamiento con sus tíos.