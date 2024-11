Barei habla por primera vez del acoso que sufrió: "El cuerpo se cierra y tu corazón y mente se bloquean"

En su última aparición pública, Barei ha contado por primera vez que sufrió acoso sexual hace años

La artista ha relatado su dura experiencia y ha contado el motivo por el que no denunció

Barei habla de su vida sentimental dos años después de romper con Rubén Villanueva: "Estoy acompañada"

A raíz de las denuncias que se han hecho públicas contra Íñigo Errejón, muchas mujeres han querido alzar la voz y contar sus duras experiencias. Barei, que era uno de los rostros conocidos que acudía en la noche de este jueves a una fiesta de Halloween, ha contado por primera vez, en una entrevista a los compañeros de Europa Press, el acoso sexual que sufrió en el pasado. "Sí, me ha pasado, y me ha pasado que ese límite se ha excedido", confesaba ante el micrófono.

La cantante ha explicado que hay un momento en el que se produce en tu interior "una duda interna" porque no sabes si has puesto el límite bien "o no has sabido ponerlo". "Es increíble cómo tu mente, no sé si les pasa a los hombres, pero conozco a muchas mujeres que sí, dices muchas veces en realidad no fui muy clara. Cuando es no, es no, creo que incluso el cuerpo, aunque la persona no te diga no, el cuerpo se cierra, tu corazón, tu cuerpo, tu mente, es como si te bloquearas. Creo que eso, cualquier persona con un mínimo de senilidad lo percibe", relataba.

Barei considera que si vas más allá cuando la otra persona no quiere no estás siendo capaz de empatizar, "incluso escuchando de su boca un no dubitativo", deberías ser capaz de ver "que el resto de su cuerpo está diciendo un no rotundo". La cantante conoce a muchas mujeres a las que les ha pasado esto, incluida ella, que ha contado esta situación por primera vez públicamente. "Quizás no ha llegado a cosas muy extremas, pero sí es verdad que muchas veces se pasan barreras que no se deberían pasar", añadía.

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete

El motivo por el que Barei no denunció

Sergio, el reportero de Europa Press, ha querido saber por qué no denunció cuando esto ocurrió, a lo que Barei le ha explicado que fue algo que ocurrió "hace muchísimos años, cuando era más joven". En su experiencia, la cantante ha comentado que fue con una persona con la que llevaba un tiempo, había decidido estar con ella, y llega un punto en el que no sabes "si ya, desde el vínculo que tienes, ese 'no' tiene sentido o no". "No sé si me explico. No te acabo de conocer, llevo contigo X tiempo, ¿cómo sé yo si este 'no' está fundamentado? Pierdes credibilidad en tus fundamentos para decir no cuando en realidad da igual el tiempo que lleves con esa persona", ha comentado la artista.

Sobre si ha llegado a perdonar esa complicada situación, Barei ha contado que se ha perdonado a sí misma, que es lo que considera importante. "Más que perdonar a la otra persona es perdonarte a ti por saber que en ese momento hiciste lo que pudiste con la persona que eras en ese momento", ha respondido. "Como todo en la vida, creo que el perdón no está tanto hacia afuera sino en perdonarse uno. Creo que nace de ahí, si te perdonas a ti eres capaz de perdonar todo lo demás, pero muchas veces decimos le he perdonado y en realidad no te has perdonado a ti", han sido sus últimas palabras.

Te interesa: