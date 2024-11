La letra de la canción que Melendi ha escrito tras la dana: "Otra vez el pueblo está salvando al pueblo"

Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, el artista ha hecho referencia a la frase "otra vez el pueblo salvando al pueblo", un lema que se ha escuchado mucho en los últimos días. Melendi comenta que, en el paraíso cruel de bienestar, el gigante es "mudo, sordo y ciego". La pena que están sintiendo todas las víctimas, y también el resto del país, "no entiende de leyes, de plenos ni leyes", ella simplemente "te saca a bailar", es parte de la letra que ha escrito.

Y no tiene huella dactilar

Y la pena no entiende de leyes, de plenos ni reyes

El artista ha compartido su opinión al decir que la clase política "tirándose dardos y haciendo campaña" con el dolor de la gente es algo que tiene que "hacer despertar". "No les importa nada ni nadie, nos dividen para ganar. No hay atisbo de buenas intenciones en ninguna de sus propuestas más allá de seducirnos con sus mentiras para perpetuarse en el poder", ha sido parte de su mensaje, donde ha terminado pidiendo que no haya más "patios de colegio".