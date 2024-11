Carlota, la hija mayor de Melendi, nació hace 19 años fruto de la relación que el artista tuvo con Miriam Martínez de la Vega. En una carta que le escribió con motivo de su mayoría de edad, el cantante dijo que su hija llegó entonces para salvarle de sí mismo. "No fue de la noche a la mañana. Como todo cambio profundo trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil", aseguró públicamente.