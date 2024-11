Pepe Navarro, abierto a una conversación con Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes: "Dispuesto a arreglar las cosas"

Pepe Navarro ha dado unas declaraciones en 'Pronto' una nueva polémica con Ivonne Reyes

La venezolana siempre ha asegurado que el comunicador es el padre de su único hijo

La trágica historia familiar de Ivonne Reyes, a la que suma ahora la muerte de su hermana

La polémica y el conflicto entre Ivonne Reyes y el comunicador Pepe Navarro no cesa. Desde hace 24 años, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y el periodista están inmersos en una batalla legal. ¿El motivo? La de Venezuela siempre ha afirmado que Alejandro, su único hijo, también lo es de Navarro, pues ambos mantuvieron un idilio en el año 2000. Mientras el comunicador lo ha negado rotundamente desde entonces, fue un juez quién daba la razón a la latinoamericana tras la negativa del presentador de hacerse las pruebas de ADN.

En el año 2022, mientras cursaba sus estudios universitarios en Miami, el vástago de Reyes daba un paso adelante para pronunciarse en 'Lecturas' sobre Navarro y cómo había vivido esta situación desde su niñez: "No voy a tolerar que Pepe Navarro entre por teléfono y empiece a despreciar e insultar de esa manera a mi madre (...). Me costaba entender por qué nunca estaba en casa, por qué nunca llamaba, por qué no lo conocía. Me ponía a llorar".

Además, el joven contaba que hasta entonces sí que había mantenido relación con el resto de descendientes del comunicador, con los que cortó el contacto tras pensar que podría ser una estrategia de Navarro, del que no se "fiaba".

¿Un posible acercamiento entre ellos?

El conflicto, desde entonces, parece que no llega a su fui y ahora, Pepe Navarro ha dado unas declaraciones en 'Pronto' una nueva polémica con Ivonne Reyes que, según ha explicado el periodista, la venezolana ha insunuado que sus hijos (Andrea, de 29 años, y Marlo, de 23, fruto de su matrimonio con Eva Zaldívar) no lo son. El comunicador ha definido este "asunto" como algo "muy grave" y del que prefiere "no hablar" hasta que "haya una sentencia": "Que la señora Reyes diga que esos hijos no son míos es muy fuerte y muy duro, y la Justicia tiene que actuar".

Sobre su presunta paternidad con el hijo de Ivonne Reyes, Navarro ha vuelto a dejar claro que no lo considera su hijo y que "existen unas pruebas de ADN" encargadas por la madre de Alejandro Reyes en las que, ha dicho en el medio mencionado "demuestran que no" es el padre "del chico". "¿Por qué las oculta? Le iría bien hacerlas públicas para buscar un poquito de paz y serenidad. No se puede vivir con una mentira tan grande (...). Este conflicto interminable aumenta el dolor de mi familia y nos hace daño", ha dicho,

Finalmente, el comunicador ha dejado claro que deja una puerta abierta a una conversación "con el hijo de Ivonne Reyes" para "arreglar las cosas", aunque "no como padre": "Si yo fuera él, hablaría muy seriamente con Ivonne para que le saque definitivamente de dudas, que le quite la carga que le ha echado encima. Ella sabe que no es mi hijo, que le diga quién es su verdadero padre".