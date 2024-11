Durante estas semanas, tanto Lourdes como Fran han dado algunos detalles de la llegada del nuevo miembro de la familia. Precisamente, la andaluza hace unos días concedía una entrevista a su hermana Sibi en su cuenta profesional de redes en donde ejerce como psicóloga, en donde desvelaba cómo afrontaba la llegada de su tercer vástago: " Yo ahora tengo dos hijos de los que me tengo que encargar... no es lo mismo . El cuerpo es diferente. Mis barrigas con los otros dos niños eran completamente distintas, estéticamente hablando. Si encima no te ves especialmente favorecida, eso también influye".

El próximo 9 de diciembre, '¡De Viernes!', el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, tendrá como protagonista a Fran Rivera, que en el adelanto de la entrevista, ha desvelado cuál fue su reacción al enterarse del tercer embarazo de su mujer. "Me llama llorando y me enseña el predicto y le dije: 'No me lo puedo creer'", cuenta el hermano de Cayetano Rivera en el teaser del espacio de los viernes de Telecinco.