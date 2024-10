"El día de hoy para mí, como cada año, es muy importante. Ya sabéis que soy la presentadora de esta gala y para mí es un día muy emotivo y de reencuentros con gente a la que quiero mucho. Creo que mucha gente se atreve a alzar la voz y lo mío no es más que un granito de arena entre un millón de millones. La prevención es muy importante, me gustaría que todas y cada una no dejásemos pasar las revisiones, no tenemos nada más importante que hacer que cuidarnos y curarnos. Yo no he tenido ningún susto, en cualquier revisión puede aparecer pero no las dejo pasar. Siempre las tengo en esta época, así no se me pasa", ha contado Eva en unas declaraciones a los compañeros de Europa Press previas a la gala.