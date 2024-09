Desde los micrófonos de 'Vamos a ver' se ha planteado a la pareja si Fran y Lourdes han sido de "inspiración" para ellos mismos en lo referente a la posibilidad de dar el paso. " Todavía no ha venido la inspiración... ¡todavía no ha llegado!", ha contestado la presentadora entre risas. Por su parte, el hijo mediano de Carmina Ordóñez ha profundizado en su caso particular y si tendría hijos con Cerqueira.

"Cada uno con su situación, viviendo con distancia y encima cada uno con su trabajo...", ha reflexionado él, reconociendo que estas circunstancias dificultarían "poder llevar a cabo un embarazo, criar a los hijos de una manera que es la que nos gustaría en el caso de tener un hijo. Con lo cual, ahora mismo, en principio, no esperamos ninguna noticia alegre como la que ha dado mi hermano", ha matizado. "Nunca digas nunca". le ha planteado la reportera María Lázaro. "Yo no he dicho nunca, he dicho que no es el momento", ha aclarado amablemente él.