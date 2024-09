María Cerqueira, atrapada con su coche en un incendio en Portugal: "Un escenario de terror"

En medio del caos, María Cerqueira ha tratado de ponerse a salvo acudiendo a los bomberos que le han indicado que se fuera a otra zona para escapar de las llamas. La presentadora ha seguido sus indicaciones, pero el trayecto ha sido complicado, largo y angustioso. Muchos conductores, al igual que ella, han tratado de buscar una salida para evitar los incendios y eso ha provocado mucha confusión y desconcierto en las carreteras. "He ido al parque de bomberos, donde pensé que estaría a salvo, pero el parque de bomberos está en una zona de fábrica y dijeron que sería más seguro para nosotros ir a una iglesia, cosa que he estado haciendo, a cámara lenta, durante 30 minutos, a cuatro o cinco kilómetros por hora. Es todo muy incierto, porque veo coches que van en dirección contraria y no sé si voy a un sitio seguro", ha explicado la novia de Cayetano Rivera.