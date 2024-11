Álvaro Muñoz Escassi se mostró sorprendido al ser preguntado sobre el romance entre Hiba Abouk y Antonio Revilla durante sus declaraciones a los compañeros de Europa Press. "¿Te has enterado de lo de Hiba y Antonio Revilla?" fue la pregunta que dio pie a su reacción, marcada por un claro desconocimiento de la relación: "No, ¿qué ha pasado?". Al recibir la información de que Abouk está ilusionada con Revilla, Escassi expresó su aprecio por la actriz, afirmando: "La quiero muchísimo a Hiba". Sin embargo, sobre Antonio Revilla comentó: "A él no tengo el placer de conocerlo. A él no".