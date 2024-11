Aunque le ha pillado por sorpresa la noticia, Hiba Abouk se ha mostrado de lo más relajada ante las preguntas de la prensa. Sin perder la sonrisa, la actriz ha respondido a los reporteros asegurando, que si es cierto, sería una buena noticia, dejando así claro, que lo que pudiera haber habido con Álvaro Muñoz Escassi es ya cosa del pasado. "Me parecería estupendo, no hay ningún problema. Ojalá. No me sorprende nada ya en este mundo con la que está cayendo. No tengo nada que decir".