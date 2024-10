Mientras la modelo, que tras la complicada ruptura ha asegurado que prefiere estar tranquila durante una temporada pero que no cierra las puertas al amor, se pronuncia, quien sí ha hablado de estas imágenes ha sido su ex.

Ha sido durante la premiere de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', a la que ha asistido con su hija, Anna Barrachina, cuando Álvaro Muñoz Escassi ha tenido un encuentro con la prensa. Muy amablemente ha respondido a todas las preguntas, incluidas las referidas a María José Suárez y a esas imágenes en las que su ex aparece en compañía de otro hombre. Aunque sin perder la sonrisa y sin querer entrar en ningún tipo de polémica, el jinete ha respondido un tanto incómodo a la pregunta. "Me parece todo perfecto", ha dicho el jinete en un intento por zanjar el tema y evitar más preguntas.