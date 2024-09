Dos meses después de su ruptura con María José Suárez, después de tres años de relación, Álvaro Muñoz Escassi está completamente inmerso en su vida profesional. El jinete ha regresado a la televisión como colaborador de 'TardeAr', el programa vespertino semanal de Telecinco, en donde además de opinar sobre lo último de la actualidad social, también da detalles sobre su situación actual. Hace solo unos días, el ex de Lara Dibildos, volvía a pronunciarse sobre la que fuera Miss España. En la intervención, el tertuliano daba por cerrada su relación con la andaluza, tras un final agridulce. "Ya tenemos 50 años, yo no soy de segundas partes. Con ella ha habido 35 veces, pero entre nosotros, como pasó con el crucero. Pero segundas partes después de esto es como que no, ya no es bonita la vida".