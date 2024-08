No es Hiba Abouk: Álvaro Muñoz Escassi acude a la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima con otra mujer

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los 180 invitados a la boda de Jordi Cruz , chef al que conoció durante su exitoso paso por ' MasterChef ' como concursante, y Rebecca Lima . Muchas agencias han publicado las fotos del exnovio de María José Suárez llegando al Convento de Blanes, en la Costa Brava, donde se ha celebrado el enlace, pero ha sido 'Socialité' donde se ha publicado que no ha acudido solo al evento , sino acompañado por una misteriosa mujer .

Esta información ha salido a la luz tan solo un día después de que el mismo programa de Telecinco revelase que el jinete habría decidido formalizar su relación con Hiba Abouk al presentarle a su hija mayor , Anna Barrachina. Las dos mujeres ya se siguen en las redes sociales y parece que esto indicaría que se llevan muy bien; pero ahora han vuelto a surgir las dudas en torno al estado de la relación del empresario y la actriz de 'El Príncipe' porque ella no ha sido la elegida para acompañarle a la 'boda del verano'.

"No se separaron en ningún momento, había complicidad entre ellos, se lo pasaron muy bien juntos", han declarado a 'Socialité' varios testigos, presentes en la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima. Por el momento, no han trascendido más detalles acerca de esta misteriosa mujer, que lucía la melena al viento, un vistoso collar y un vestido largo. El jinete no ha hecho declaraciones ni ha compartido ninguna foto en Instagram, donde su última publicación fija data del 6 de agosto.