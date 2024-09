Lara Dibildos, sobre su hijo en común con Álvaro Muñoz Escassi: "Va a ser más rompecorazones que su padre"

Lara Dibildos ha reaparecido ante los compañeros de Europa Press asegurando que está "muy bien" en su relación con Carlos Maturana. Aunque no tiene planes de boda, la hija de Laura Valenzuela ha contado que vive el día a día y que no piensa en el futuro. "El hoy estoy muy bien, mañana Dios dirá. He encontrado un compañero de viaje porque, en este viaje de este momento, hemos conectado en el momento justo. En otro momento no habríamos conectado por ningún lado. Él tiene su casa y yo la mía, a veces estamos en cada casa pero cada uno tiene su espacio", ha explicado sobre cómo es la relación que mantienen.