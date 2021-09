Tras las duras declaraciones de Matías Urrea sobre su relación con Ainhoa, este martes llegaba el turno de José Ramón Arteta, que rompía el “pacto de silencio” que había hecho con su hija para no hablar de las especulaciones que rondan sobre su relación con el militar. “Se está recuperando muy, muy bien” , desmentía a Omar Suárez que su hija estuviese actualmente con el ánimo por los suelos: “Aunque sea difícil, ella está con mucha fuerza, está estupendamente bien, sigue con la valentía que siempre ha tenido, ella es muy fuerte”.

Pese a que en un principio no quería pronunciarse sobre la polémica ruptura de su hija: “Es una asunto que además hemos pensado mantener un absoluto silencio”. Confiesa que la magnífica relación que guardaba con su exyerno es cosa del pasado. “Actualmente he cortado totalmente toda la relación […] Ainhoa no se preocupa de esto”, se mostraba tranquilo José Ramón, que aprovechaba esta intervención para defender el carácter de la cantante de ópera: “Es diva en el escenario pero en la vida es lo más sencillo que se puede encontrar”.