Ante las polémicas declaraciones de Laura Sánchez en las que aseguraba que si algún día se animara a contar al detalle su versión sobre la batalla judicial que ha mantenido con Aitor Ocio por la custodia de su hija Nadia “sería una trilogía de terror”, el futbolista no ha podido mantenerse en silencio, más aun cuando la modelo ha vinculado su diabetes con el dolor que le ha causado esta situación . El empresario, que dispone de la custodia exclusiva de la pequeña desde hace dos años, ha respondido “desde el máximo respeto” a la actriz a través de un comunicado, ya que, en su opinión, “no todo puede valer”.

“Siento asombro, pena, tristeza y también dolor después de leer ciertas declaraciones. Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas, sigue afectándome de manera inevitable”, no ocultaba su desencanto tras leer el duro testimonio de su ex, que le ha hecho estar, “una vez más”, “muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades ”.

Para concluir con este peliagudo asunto, Aitor ha manifestado que su postura continuará siendo la de “seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años”, porque, en sus propias palabras, a él le han enseñado que “hablar es una cosa y hacer es otra; y debemos ser consecuentes con nuestras decisiones” . Unas afirmaciones con las que ha lanzado un claro dardo envenado a la madre de su hija, con quien había logrado firmar una tregua antes de que concediera esta entrevista y después de una convulsa y eterna guerra judicial.

Laura Sánchez asociaba su diabetes con la lucha por su hija Naia

La modelo onubense confesaba a este medio que se había visto sometida “a una situación emocional complicada” y que en la actualidad, después de haber perdonado al futbolista y haber empezado una nueva etapa, le habían diagnosticado diabetes, enfermedad que vincula al dolor que ha padecido estos años por la ausencia diaria de Naia en su vida . “No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. Cuando todo se relaja, sabía que mi cuerpo iba a decir: ‘ahora reacciono yo”.

Ingería una gran cantidad de agua por las noches y sufría bajones de azúcar durante sus entrenos. Estos síntomas unidos a que su cuerpo estaba “débil” fueron las claves por las que supo que algo no estaba funcionado correctamente. “Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes”, desvelaba Sánchez, que se siente “afortunada” porque por ahora no ha cambiado en nada más.