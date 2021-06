Laura Sánchez relaciona su diabetes con la lucha por su hija Naia: "No he vivido su infancia"

Se enteró hace tres meses en una revisión ginecológica y relaciona esta enfermedad al dolor que ha sufrido en los últimos años por la ausencia diaria de su hija en su vida. “No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. Cuando todo se relaja, sabía que mi cuerpo iba a decir: ‘ahora reacciono yo’”, ha contado la modelo en una entrevista para la revista ¡Hola!

¿Cómo lleva Laura Sánchez su enfermedad?

Bebía mucha agua por las noches y tuvo bajones de azúcar durante sus entrenos. Su cuerpo se sentía “débil” y esas fueron las claves por las que notó que algo no estaba funcionando bien. “Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes”, cuenta Sánchez. La modelo se siente “afortunada” de que su vida, por el momento, no ha cambiado en nada más.