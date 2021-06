Laura Sánchez se posiciona tras la docuserie de Rocío Carrasco: "Es una valiente"

Otros famosos que se han posicionado tras la docuserie de Rocío Carrasco

A lo largo de estos doce capítulos que ha durado su emisión, las palabras de la hija de la Jurado han puesto sobre la mesa cuestiones que parecían tabú como la violencia de género o las relaciones maternofiliales. “Lo he estado siguiendo pero prefiero no pronunciarme mucho al respecto porque me parece algo tan sumamente íntimo y personal que es muy difícil dar una opinión”, decía con prudencia Arantxa de Benito. Finalmente, la ex de Guti concluía que “hay que tener mucho cuidado con los divorcios y las separaciones de los padres y la falta de comunicación entre ellos y utilizar a los niños de moneda de cambio”.