Ana Guerra, sobre sus problemas de estrés: "Casi me quedo calva"

Hace cuatro años experimentó un terremoto vital. En gran parte le fue para bien. Pero salir de la Academia más famosa de la tele siendo archiconocida es algo a trabajar. Y en eso anda desde entonces. Con motivo de la promoción de 'Tik Tak' , un tema que por fin representa su "identidad musical", Ana Guerra está mostrándose como una artista que ha sabido encontrar su camino profesional. No reniega de haberse creado una carrera gracias a 'Operación Triunfo' , pero sí que asume que si algo le ha hecho hacer clic ha sido aprender a decir que no.

Ahora le da igual confesar que no sacaría una canción como 'Ni la hora', su primer hit post 'OT'. "Forma parte de un pasado muy bonito, pero mi identidad es otra", les contó a los compañeros de FórmulaTV hace dos semanas. Pero si hay un titular de este periplo promocional es que en el confinamiento vivió "un punto y a parte" de tal calibre que se cargó el disco que había preparado para lanzar después del encierro para empezar de cero y construir un álbum que reivindicase quién quiere ser en la industria a partir de hoy.

"He dado un cambio bastante radical", lo ha definido en una entrevista para Yu. En el programa radiofónico presentado por Ana Morgade para Europa FM, la canaria ha desvelado que se ha "despedido" de la Ana Guerra que conocimos , que se ha "despojado" de todo aquello y que este parón le ha permitido hacerse una serie de preguntas trascendentales que ahora está empezando a saber responder.

"Desde que salimos de la Academia fue todo muy rápido, y en el confinamiento me tuve que enfrentar a una realidad", ha asumido. Cuestiones como '¿estoy siendo feliz con lo que hago?', '¿estoy queriendo contar estas historias?' o '¿las estoy queriendo contar de esta manera?' pasaron por su cabeza en lo que respecta a lo laboral. En lo personal, ya expresado con algo más de ironía, no poder salir de casa fue para ella una experiencia "maravillosa" en la que casi se queda "calva" .

La salud mental, un tema a reivindicar por Ana Guerra

Y esto se tradujo en descartar un disco grabado entero y en que le llegasen canciones a las que ha dicho "esto no lo voy a cantar". "No ayuda nada que la música termine tan rápido hoy en día, y no estoy dispuesta, que la gente consuma la música como quiera, pero yo le voy a dar a mis canciones la importancia que tienen para mí", ha reivindicado en esta última aparición en los medios.