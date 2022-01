El padre de Ariadne Artiles lleva dos meses en la UCI: "Y la gente puede ir a comer a un restaurante sin mascarilla"

Ariadne Artiles no está atravesando un buen momento personal. La modelo explicaba hace unos días que se mantenía alejada de las redes sociales porque su padre llevaba un mes ingresado en la UCI y no estaba siendo fácil . "Están siendo días de poca inspiración y pocas ganas de compartir. A veces ayuda compartir, pero otra simplemente quieres estar fuera de todo. Instagram es solo un 10% de nuestras vidas, no deberíamos olvidar esto ", contó públicamente.

La modelo ha contado que su padre lleva dos meses ingresado en la UCI y desde hace un mes no le puede ver. "Sin embargo me llama la atención que la gente si puede ir a comer a un restaurante sin mascarilla, fumar en la calle sin mascarilla y yo con todas las medidas de seguridad no puedo", ha reflexionado. Antes de causar cualquier tipo de polémica, Ariadne se ha adelantado a aclarar que no es negacionista ni está en contra de las vacunas: "Tanto mis hijas como yo tenemos puestas todas".