Boris Izaguirre ha viajado a Barcelona, pero no para celebrar San Jordi ni el Día Internacional del Libro. El venezolano, que ha sido visto en el aeropuerto, no ha querido dar detalles de su viaje a la ciudad condal, ni tampoco contestar a las preguntas de la reportera que se encontraba allí presente. Poco habitual ha resultado la reacción del escritor, que en lugar de atender a la periodista con la amabilidad y buen humor que tanto le caracterizan, se ha mostrado un tanto brusco y ha llegado a cuestionar la acreditación de la profesional.

"No voy a dar ninguna declaración. ¿Tú estás acreditada? ¿Tienes el carné de periodista? ¿Eres periodista? Pues no pienso responderte. Y agradecería, por favor, que no me siguieran", dice el tertuliano con cara de pocos amigos. "No tengo ninguna opinión", añade sobre la controvertida entrevista del cantante de Como un lobo, de quien sí ha hablado públicamente en otras ocasiones aunque de forma reservada.