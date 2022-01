Carla Vigo se compara con Victoria Federica y denuncia un trato diferencial: "A mí se me critica y a ella se la aplaude"

Carla Vigo se ha comparado con Victoria Federica en redes

La joven cree que a ella le critican algunos aspectos que se aplauden a la sobrina del monarca

También cree que no se ha tratado de la misma forma a sus respectivas parejas

Carla Vigo es una persona muy activa en las redes sociales. La sobrina de la reina Letizia no solo tiene abierto al público su perfil de Instagram (más de 30 mil seguidores), sino que, además, expone sin filtro sus pensamientos o ideales. Este miércoles y después de buscar su nombre en internet para saber qué es lo que se dice sobre ella, la hija de Érika Ortiz exponía las diferencias que ha encontrado entre el trato que recibe ella y el que recibe Victoria Federica.

Sobre la mesa, sus vínculos con la casa real son los mismos, pero la joven de 21 años ve cierto contraste en la forma en la que se interpretan sus actos. “Estaba mirando noticias porque de vez en cuando me gusta saber qué clase de noticias hay sobre mí, que por suerte cada vez hay más sobre mi trabajo, y me he encontrado con una bastante curiosa en la que se cuestiona por qué a mí por juntarme con Amor Romeira se me ha criticado y a ella se le ha insultado, pero a Victoria cuando se juntó con Omar Montes no se le dijo nada e incluso se le aplaudía”, comparaba ambos casos.

“Y he llegado a la conclusión de que si yo fuese la que se juntase con Omar y Victoria la que se juntase con Amor sería igual porque el problema no es que alguien de la familia se junte con gente que va a realities, el problema es que lo haga yo. Y sinceramente no entiendo por qué. No tiene ningún sentido la verdad. Conclusión de todo esto: sois la h***** a veces, de verdad que yo hay cosas que no entiendo. Vivir y dejad vivir”, lamentaba públicamente este trato diferencial.

Carla, después de compartir este texto, abría en sus historias una caja de respuestas para que sus miles de seguidores dieran su opinión sobre este tema. “No me había fijado ni lo había pensado, pero es verdad, eh”, le daba la razón uno de ellos. “Y tanto que es verdad, pero con todo. Por ejemplo a Álvaro (su novio) la gente le llama interesado porque sí, pero a Jorge (novio de Victoria Federica) no le dicen nada. ¿Alguien me podría explicar por qué? Porque de verdad que no lo entiendo”, daba un paso más y comparaba también a su chico con el de la prima de sus primas.

El propósito de Carla Vigo al compararse con Victoria Federica