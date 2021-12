Carla Vigo aclara si recibe alguna ayuda económica por parte de su tía, la reina Letizia

Si hay una palabra que define las redes de Carla Vigo , sobrina de la reina Letizia , es la naturalidad. La joven de 21 años no ha tenido nunca problemas en responder y hablar abiertamente de cualquier tema, incluidas su orientación sexual o su vida sentimental . El último ejemplo ha sido reciente, cuando Carla compartió con sus seguidores el proceso que tuvo que atravesar tras la muerte de su madre, Érika Ortiz , cuando solo tenía seis años. Y si hay un tema que genera interés en su público es su vínculo con la familia real : en su última ronda de preguntas y respuestas ha aclarado cuál es la verdadera relación con su tía Letizia y si recibe dinero de su parte .

Desde que decidiese abrir su Instagram hace un par de años, hemos podido conocer un poco mejor a la sobrina de la reina. Su familia materna juega un papel importante en sus redes: a las recientes palabras sobre el duelo se unen los homenajes que Vigo ha hecho a su madre en ocasiones. También mensajes de cariño hacia otros miembros de la familia, como la promesa no cumplida a su bisabuela Menchu Álvarez , fallecida este 2021.

El hecho de ser sobrina de la monarca ha generado en ocasiones suspicacias sobre las posibles facilidades que Carla podría haber tenido en algunos aspectos. Una idea que ella desmintió rotundamente cuando se convirtió en imagen de una marca de perfume y afloraron las críticas de algunos haters. Fue entonces cuando admitió que pese a tener más oportunidades, no tiene la vida resuelta , ni mucho menos. "Y de la parte oscura no habláis" , señalaba entonces

Y precisamente esa línea ha sido la de una de las preguntas recibidas ahora. Un seguidor ha querido saber si Carla recibe directamente alguna ayuda por parte de la reina . "¿Tu tía Letizia te ayuda económicamente o de alguna manera?”, ha sido la pregunta. Vigo ha sido clara al respecto: "No, la verdad, el dinero que tengo lo gano yo" , ha contestado.

Pero no ha sido la única cuestión en referencia a la hermana de su madre. Otra de las consultas ha tenido que ver con la orientación política de Letizia. "¿Es verdad que votaría al PSOE?", ha querido saber uno de sus followers. La actriz de 'Yerma' ha admitido que no conoce a su tía hasta ese punto: "Pues no lo sé, la verdad", ha respondido entre risas.