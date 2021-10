Carla Vigo, fichaje estrella del espectáculo de Rafael Amargo: "Promete, tiene chispa"

Carla Vigo nunca ha ocultado que quiere ganarse la vida como actriz. Ser la sobrina de la reina Letizia no le ha puesto las cosas más sencillas de lo normal , pero tampoco ha tenido intención de que así sea. Poquito a poco está haciéndose un hueco en el complicado mundo de la interpretación y su nombre empieza a copar titulares por sus propios méritos. Hace unos meses tuvo la oportunidad de protagonizar un fashion film para la marca 21Ship & Company y después demostró su talento en el videoclip del single su amiga Amor Romeira. Pero no cabe duda de que su gran oportunidad está a punto de llegar de la mano de uno de los bailarines con más prestigio en nuestro país.

La hija de la desaparecida Érika Ortiz ya anunció hace unos días que estaba pendiente de un proyecto con el que estaba muy ilusionada pero que, por aquel entonces, no podía revelar ningún detalle. “Carla no quiere que esto se estropee, le encantaría que pudiera llevarse a cabo y poder demostrar por fin que ella puede valerse por sí misma, que es lo que suelen criticarle en redes”, descubría esta fuente las intenciones de Vigo de acallar las críticas a través de su trabajo. Un propósito que desmentía Vigo al mismo medio al ser preguntada: “No lo hago para demostrar nada. Lo hago porque me gusta”, puntualizaba.