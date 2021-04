La sobrina de Letizia no puede más: "Yo no tengo la vida resuelta, y de la parte oscura no habláis"

Todo ha estallado cuando la joven ha anunciado que es la imagen de una conocida marca de perfumes en la que el producto lleva tanto su nombre como su esencia. Un privilegio que muchos han asociado con su tía. "Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero qué pasa, ¿que como no se ve no existe? Las cosas no van así", ha reivindicado, denunciando así lo fácil que es "hablar sin saber" y demostrando el largo recorrido formativo que lleva a sus espaldas en disciplinas como el canto, el baile o la interpretación.