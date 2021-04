Tinnitus, la secuela auditiva que sufre Carme Chaparro y por la que ha tenido que recurrir a un audífono

Todo comenzó con un artículo en su cuenta de Twitter. “Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse”, escribió públicamente hace más de tres años. A pesar de que entonces pensaba que no tenía solución, la presentadora ha decidido usar un audífono para poder remediar, en la medida de lo posible, los estragos de esta enfermedad. “¿A que no se ve? Ni siquiera con coleta. Perded el miedo. O la vergüenza. O el sentiros viejos. Yo tengo 48 años y no me siento mayor para nada”, ha asegurado Carme tras posar con el audífono puesto.