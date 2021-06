Sara Sálamo se enfrenta a Cayetano Rivera tras negar la violencia machista en el crimen de Anna y Olivia

La criticada opinión del torero tras el asesinato de las niñas de Tenerife

"Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, es ser un asesino hijo de la gran puta. Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta . Y a ambos les deseo la muerte", ha reivindicado. Miles son las reacciones que ha recibido por este tuit en el que hace referencia no solo al caso de las niñas de Tenerife, también a la muerte de una niña, Yaiza, a manos de su madre, algo que ha querido colocar en el mismo nivel, sin distinciones de género por parte del asesino en cuestión. Incluso creando el concepto de "violencia feminista", haciendo ver que una cosa y la otra son antónimos.

Twitter, contra Rivera por negar la violencia machista

La actriz, ferviente feminista e importantísimo referente para la lucha contra la desigualdad desde la industria del cine, no ha tardado en comentar las palabras de Cayetano Rivera con el siguiente mensaje: "Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que 'desean la muerte' y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos".