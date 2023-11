Úrsula Corberó y Chino Darín: cronología de su historia de amor

Todo empezó, al igual que con otras parejas de actores, en un rodaje. La relación de Úrsula Corberó y Chino Darín comenzó discretamente hace siete años tras conocerse mientras grababan una serie de televisión. Si bien, en un primer momento, él tuvo que quedarse en Argentina mientras ella residía en España, comprobaron que entre ellos no había distancia ni con el océano de por medio. Te contamos la cronología de una relación que nos ha conquistado también a nosotros.

Úrsula y Chino se conocieron durante el rodaje de la serie televisiva “La Embajada” . En ella interpretaban a una pareja, algo que poco tiempo después se convirtió en una realidad que superaba la ficción. Era el año 2016 y, aunque no hay datos de cuándo comenzaron su relación, ya que los dos se mantienen muy discretos al respecto, a finales de ese año la actriz confirmó en redes sociales que estaban juntos.

Al comienzo de su relación pasaron mucho tiempo separados, sobre todo por motivos labores. Ella grababa principalmente en España y él en Argentina, pero esto no supuso un problema para que su amor se afianzara. De hecho, los meses que estuvimos confinados durante la pandemia, la pareja compartió ese tiempo y experiencia juntos en Argentina .

View this post on Instagram

A día de hoy están viviendo juntos en Barcelona , y todo apunta a que sus carreras les obligarán a tener que pasar alguna que otra época separados. Pero viendo lo enamorados que están y cómo crece su relación, confiamos en que no va a suponer ningún impedimento para ellos.

Aunque procuran que su relación no sea el objetivo de los periodistas y se muestran discretos al respecto, lo cierto es que tampoco se esconden. En redes sociales no dudan en mostrar lo que sienten el uno por el otro, y si la ocasión lo merece, no escatiman en declaraciones públicas.