En esta entrevista para el medio citado anteriormente confiesa que antes era de llevar las cosas "clandestinamente y de ser muy reservada", pero se dio cuenta de que eso al final "no funciona". Su relación se afianzó más aún cuando se vieron obligaron a pasar el confinamiento en Buenos Aires, Argentina, en la casa de la familia de su novio. "Estaba como la mierda. Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal", confiesa ahora sobre lo duro que fue para ella pasar el confinamiento a 13 mil kilómetros de su familia.