Espasmos musculares, el problema de salud de Céline Dion que le ha obligado a cancelar su gira

Céline Dion no está atravesando su mejor momento. El pasado mes de noviembre, la cantante anunciaba con un comunicado que, por motivos de salud, se veía obligada a aplazar el final de su gira 'Courage Tour' que tuvo que cancelarse por el inicio de la pandemia. "Me siento terriblemente mal por decepcionarlos y lamento especialmente decepcionar a todos los fans que habían planeado venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mi salud para mejorar rápidamente. Quiero salir de esto lo más rápido posible ", dijo en aquel momento.

Para evitar cualquier tipo de especulación sobre su estado de salud, la propia hermana de la artista confirmaba en una entrevista que estaba sufriendo "espasmos musculares" y que era un "problema doloroso" pero que no tenía "mayor gravedad". Por eso, muchos fans de la cantante que ya tenían sus entradas, pensaban que podrían disfrutar de sus conciertos entre marzo y abril de este nuevo año. Pero tampoco ha podido ser.

Céline Dion ha publicado un nuevo comunicado en el que explica los motivos por los que se ha visto obligada a cancelar definitivamente los conciertos de Estados Unido s que iba a conceder en los próximos meses. "Tenía muchas esperanzas de que ya estaría listo, pero supongo que debo ser más paciente y seguir el régimen que me recetan los médicos . Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones hoy que afectarán los planes dentro de dos meses", ha explicado.

La artista desea "estar completamente sana" y que todos superemos esta pandemia. "No puedo esperar a volver al escenario nuevamente. Mientras tanto, me han emocionado mucho todas las palabras de aliento que todos me han estado enviando en las redes sociales. Siento su amor y apoyo y significa el mundo para mí", ha terminado diciendo.