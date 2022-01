Los hombres que han formado parte de la vida sentimental de Paris Hilton: de River Viiperi a Carter Rum

Probablemente la lista de novios de Paris Hilton es tan larga como la de veces que se cambia de look al día. Podemos decir que la socialité no ha tenido, especialmente, suerte en el amor, pero eso sí esto no le ha quitado las ganas de intentarlo. Ahora, parece ser que ha encontrado a al amor de su vida, con el que hasta ha pasado por el altar y con el que presume de amor cada vez que puede. Pero, ¿quiénes han sido los hombres que han pasado por la vida de Paris?