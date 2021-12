“Mi madre lo quería mucho, pero tenía el mismo conflicto que nosotras. Lo adoraba, pero era el pero marido y el peor padre”, decía Claudia en un momento de este programa, donde comentaba que empezó a tener relación con Bertín a partir de los 7 años debido a su ausencia. “Mi infancia, los puntos más sensibles de la historia de mi vida suceden cuando él no estaba”, lamentaba. El músico conoció algunos momentos que marcaron su vida tras leer su libro, ‘Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz’, algo que sigue pesando al cantante: “No sabes lo mal que lo he pasado leyéndolo, hay cosas que no sabía, que nunca me dijeron y eso me ha matado”.