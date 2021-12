Claudia Osborne, embarazada de su primer hijo con José Entrecanales

El año no podía acabar mejor para Claudia Osborne . Poco más de dos meses después de casarse con José Entrecanales , la hija de Bertín Osborne ha anunciado que se estrenarán muy pronto en la paternidad. La coach ha compartido un breve clip con el latido de su bebé y un texto que confirmaba la buena nueva a sus seguidores. “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino ”. Los hashtag que ha añadido a continuación, “alegría, gratitud”, son el reflejo del momento tan especial que atraviesa la pareja.

La noticia del embarazo habría colmado de alegría a la familia del presentador, que volverá a ser abuelo con la llegada del que será su séptimo nieto -tres de Eugenia y tres de Alejandra-. "Estoy felicísima, es un poco pronto aún pero no he podido evitar compartirlo. Me siento superagradecida porque haya decidido venir tan pronto y tengo muchas ganas de disfrutar y de vivir a tope esta nueva etapa", ha concedido Claudia sus primeras declaraciones en exclusiva a su revista de cabecera.

A principios de octubre, Claudia Osborne y José Entrecanales se dieron el 'sí, quiero' en Jerez de la Frontera, un lugar con tradición familiar que también fue testigo de la boda de sus padres y de sus hermanas mayores. Tras año y medio de relación, la pareja formalizaba su relación con el broche de oro. Un día antes de la boda, la pequeña de las tres hermanas no pudo evitar acordarse de su madre, a quién hizo una mención especial a través de sus redes sociales: "Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar. Pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo".