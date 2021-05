El de San Vicente de la Barquera confesaba a la publicación que la presión y el interés mediático ha sido en algunas ocasiones algo bastante difícil de llevar. “El mundo paparazzi cuando salgo de casa es muy duro. Intento ser amable siempre, pero muchas veces buscan la provocación y a veces insisten en cosas que me hieren o que me hacen daño”, se mostraba incómodo con esta parte de la fama, recordando a esta publicación que él tiene todo el derecho del mundo a no querer hacer declaraciones públicas de ciertos temas de su vida privada. “Quizá, eso es lo único que echo de menos”, reiteraba Bustamante, que asegura que no es de agrado ir “a hacer la compra en chándal” y que los fotógrafos “me hagan fotos despeinado”.