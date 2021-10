Dulceida celebra su cumpleaños con una gran fiesta tras separarse de Alba Paul: "Resaca de felicidad"

Pero el gran evento organizado por el 32 cumpleaños de Dulceida no ha terminado con la fiesta en la que la influencer y sus amigos han seguido dándolo todo. El sábado, que era el segundo día de fiesta ininterrumpida, ha llegado uno de los platos fuertes. Dulceida ha recibido un regalo muy especial. ¡La visita de Camela! "No me lo creo. Flipando. Esto es un sueño", ha escrito junto a los stories en los que aparece cantando con el dúo en una fiesta que se ha alargado hasta el amanecer y que no se han querido perder, entre otros, Susana Molina, Melo Moreno, Madame de Rosa o Marta Riumbau.