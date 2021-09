Dulceida toma medidas legales tras los rumores sobre su relación con Alba Paul: "Con las personas malas hay que hacer algo"

Dulceida y Alba Paul anunciaron una separación temporal el pasado mes de julio

A lo largo de estos meses han salido a la luz rumores sobre los motivos de su separación

La influencer ha desmentido cualquier información y ha asegurado que ya ha tomado medidas legales

“Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, abrazarme y cuidarme para volver”. Estas fueron las palabras con las que Dulceida anunció el pasado 22 de agosto que se alejaba temporalmente de las redes sociales. La influencer confesó que se sentía “perdida” y necesitaba encontrar el camino para reconocerse, un sentimiento que tenía dos motivos principales: la muerte de su abuela materna y su separación temporal con Alba Paul.

Aida Domenech explicó en ese momento que llevaba meses recibiendo “un acoso constante” en redes sociales sobre su relación. Esas eran las razones por las que, por su salud mental, necesitaba parar. “Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más”, dijo en aquel momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Tres semanas después de aquella dura confesión, Dulceida retomaba sus compromisos laborales y volvía a las redes sociales “poco a poco”. “Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente que quiero”, explicaba. La influencer quiso agradecer todo el amor que había recibido por parte de sus seguidores durante su retirada temporal y ahora ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Youtube para explicar con profundidad cómo llegó a sentirse.

Dulceida vuelve a las redes sociales y explica cómo se encuentra

La influencer ha confesado que, tras su situación con Alba y la muerte de su abuela, lo único que quería era “estar en la cama, no tener que fingir”. “Peté, estaba muy inestable y muy mal” ha recordado. Por eso decidió quitarse las redes sociales y desinstalarse Instagram. “Necesitaba caer para curarme, levantarme y luego estar bien. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. He estado curándome rodeada de las mejores personas”, ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

En cuanto a su relación con Alba Paul, Dulceida ha pedido que se entienda que todavía no puede dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo entre ellas, pero lo contará públicamente cuando tomen una decisión. “No exijáis nada, que es muy feo. Quiero que respetéis eso”, ha pedido a los millones de seguidores que tiene en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)