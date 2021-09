Después de llevar "un año de mierda" por motivos evidentes, la muerte de su abuela , con la que tenía un vínculo muy estrecho, fue lo que le hizo clic, parar y preocuparse única y exclusivamente de su salud mental , que se había visto mermada en los últimos meses. "Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme", manifestó con honestidad el pasado mes de agosto.

Ahora que ha vuelto y ha recuperado las riendas de su Instagram, su balance es positivo y asegura estar "contenta" de haber hecho este parón. "Llevaba doce años sin parar: no me permitía ni un domingo sin publicar", le ha planteado a Joana Bonet, periodista a la que le ha concedido la entrevista. Y es aquí, en este contexto de echar la vista atrás, cuando ha hablado al fin de cómo está su relación con Alba: "Llevamos siete años juntas y ahora nos estamos dando un tiempo porque nos queremos mucho. Cuando lo anuncié, la gente me exigía respuestas. Y entonces empezó el agobio".