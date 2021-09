Apagón de social media: los famosos abandonan sus redes por la ansiedad que les provocan

La influencer entre las influencers de las redes patrias, Dulceida, ha petado. La joven asegura que, tras doce años exponiéndose y viviendo para las redes, se siente perdida y necesita desconectar de los likes y la falsa felicidad que pregonaba en sus redes para volver a encontrarse. La joven explicaba a sus casi tres millones de seguidores que está travesando “un año de mierda”. “Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis”, ha explicado en su despedida.