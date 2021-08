Poco más de medio año después de lanzar su último disco, C. Tangana hacía las delicias de sus seguidores con la publicación de un nuevo tema llamado 'Yate' . Un hit que se ha situado en el centro de la diana de las críticas este fin de semana por su polémica promoción. Pese a que Pucho informaba a sus miles de fans que no había podido grabar un videoclip que acompañara a la canción "porque lo estaba viviendo", quiso aprovechar sus redes para dar bombo a este hit con una controvertida instantánea que ha sido tachada de machista por "sexualizar" y "cosificar" a las mujeres. Una escena que recordaba a muchos a la icónica imagen de Jesús Gil presentando 'Las noches de tal y tal' en un jacuzzi rodeado de chicas jóvenes.

"Referente a 'la foto' con Tangana quiero opinar que yo me siento orgullosa de salir en una foto con mujeres empoderadas e independientes, con carreras laborales y logros admirables que se lo están pasando bien en la celebración de un exitazo de un artistazo", no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. "Qué avasallamiento innecesario por una foto de unos amigos pasándoselo bien" , no entendía tanto revuelo. "Vamos a preocuparnos por cosas más importantes que tienen que tener más visibilidad y voz. Como por ejemplo esto", compartía el mismo post que Ester sobre la cruda realidad de las mujeres en este país asiático.

Lo cierto es que este ha sido el tema del fin de semana. No hay quien no haya visto u opinado sobre la actitud de el músico y la -cuanto menos- cuestionable promoción de su último single. María Pombo, por ejemplo, también quiso dar su opinión sobre este asunto tras ser preguntada por su familia virtual. "Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton", confesaba que le daba mucha "pereza" lo que simboliza este retrato.