“He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien”, explicaba el artista vía telefónica. Bertín aseguraba que se estaba recuperando sin problemas y que había dedicado este tiempo “a la limpieza y al orden” de su casa. El cantante de rancheras, que recibía el alta el pasado 28 de diciembre, quitaba hierro al asunto ya que es una realidad que ha afectado a una gran parte de la población: “Es lo que nos toca y así está todo el país, que le vamos a hacer”, lamentaba.

Pese a que carecía de un ápice de tristeza cuando descubría su situación, seguro que no ha podido contener la emoción con la sorpresa que le ha dado su hija Eugenia este jueves. La mayor de las tres hermanas de Sandra Domecq, justo antes de partir a Madrid desde Jerez para celebrar allí la Nochevieja, decidía cambiar su rumbo y se desplazaba hasta Sevilla para despedir el 2021 junto a su padre en la finca. “Aún no lo sabe y, como no mira mucho las redes, sé que no lo va a ver. Así que nada, me he venido para acá a pasar un par de días con él y celebrar fin de año seguramente”, se grababa justo antes de reencontrarse con él.