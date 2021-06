Eva González y Lourdes Montes, sobre el paso de los hermanos Rivera con Isabel Pantoja: "Está muy trillado"

Las palabras de Kiko Rivera en ‘ La herencia envenada ’ provocaron de inmediato una respuesta legal de los hijos de Paquirri contra Isabel Pantoja . Según contó el DJ el pasado mes de noviembre, él mismo había visto que los trajes de luces y los enseres que su padre les dejó en herencia seguían estando en Cantora . Cayetano y Francisco decidieron emprender una batalla legal contra la cantante, que respondió con que la petición estaba basada en un documento privado que no recordaba haber firmado. Y ahora, seis meses después de aquel revuelo, los hermanos han decidido aplazar esta lucha , al menos de momento.

Paloma García Pelayo, en su blog de Look, ha publicado unas declaraciones de Moeckel, abogado de los toreros, en la que explica que han tomado esta decisión de dar un paso atrás por la situación en que se encuentra la artista: “Me apiado de ella. A mí sí me importa la situación anímica de las personas y esta mujer me da pena”. La petición a tres años de cárcel, el conflicto con su hijo Kiko y la delicada salud de su madre han sido los factores que han hecho que Cayetano y Fran decidan parar la batalla legal por un tiempo.