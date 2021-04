“La primera vez que me hago presoterapia. No sabéis que sensación tan chula”, explicaba cómo se sentía tras haberse sometido a esta técnica por primera vez. “Menos mal que lo arreglaste, porque al principio, cuando me vi disfrazada de Teletubbie, no lo tuve nada claro jajaja”, trasladaba sus dudas iniciales al centro de estética en el que había confiado, adjuntando una fotografía en la que aparece vestida con el equipamiento con el que se sentía como un personaje de esta serie infantil.