A pesar del revuelo mediático que supuso en aquel momento sus declaraciones, la pareja siempre mantuvo un gran silencio y dejó que pasase el ‘boom’ de aquella información. Las pasadas navidades, tanto el torero como la presentadora consideraron que era el momento de volver a publicar su amor a través de las redes sociales . Y desde entonces, las muestras de cariño de forma pública entre ellos no han cesado.

Hace unos días podíamos verles, de forma muy romántica, durante una escapada a la nieve. Poco después, con motivo del Día del Padre, la presentadora le felicitaba públicamente con unas emotivas palabras: “Os acababais de conocer y sé que vuestro amor será eterno. Eres el mejor padre del mundo”. Pero Karelys Rodríguez no se cree toda esta felicidad.

La abogada, y actual colaboradora de Viva la Vida, ha hablado claro sobre la imagen de felicidad que actualmente está demostrando el matrimonio. “Durante ocho años de mi vida he estado viendo eso y mientras tanto yo estaba viviendo una historia de la que nadie tenía ni idea . ¿Qué crees que voy a opinar sobre si están felices o no? Creo que con eso te lo digo todo. Parece que son una pareja maravillosa, eso parece”, ha respondido ante las cámaras de Europa Press.

La historia que vivió con Cayetano Rivera, según Karelys Rodríguez

Según ella misma contó el pasado verano en una entrevista a la revista Lecturas, su relación con Cayetano Rivera comenzó siendo una amistad pero finalmente terminó en un romance paralelo a su pública relación con Eva. “Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así” , confesó entonces.

Según contó en aquel momento, la fama nunca ha sido un objetivo para ella, pero sí el decir su verdad tras especulaciones y críticas que no la dejaban en buen lugar. Karelys desveló que cada vez que han puesto 'en pausa' su relación ha sido por decisión suya, no de Cayetano. Una historia que parece ahora tener el punto y final definitivo. "Estaba enamorada, aunque me lo negaba a mí misma”, reconoció.