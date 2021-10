“Él estaba en una posición poderosa, porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”, explicaba la intérprete, que recordaba que estas agresiones sexuales habían comenzado de a poco, intentando detenerlo cuando sintió que la situación se estaba agravando cada vez más: “Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Y él me dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices”, recordaba cada palabra de esa conversación, aclarando que no hubo un solo momento en el que se sintiera culpable de los hechos.