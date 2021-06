Jordi Martín, sobre su entrevista a Iker Casillas: "Hay una historia detrás que solo sabemos Sara, él y yo"

La revista ‘Diez Minutos’ cuenta que esas declaraciones son fruto de una conversación privada que el futbolista mantuvo con Jordi Martín, colaborador del medio, el pasado siete de junio. Al parecer, ambos son “amigos desde hace años” e incluso el paparazzi ha visitado a la pareja “en alguna ocasión en su casa de Oporto”. “Estoy muy casado de todo y he decidido abrirme contigo, aunque esta conversación puedas enseñarla, no me importa, estoy agotado física y mentalmente”, son, según el medio, palabras de Iker Casillas.