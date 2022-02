Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, huye de Ucrania a pie con sus dos hijos

“Me echasteis de Kiev, de mi piso, a base de bombardeos. ¿Y qué? ¿Vendrás a vivir allí? ¿Vas a entrar y decir "ya está, el mundo está salvado"? No, no creo en eso. Creo en nuestro presidente, en nuestro ejército, en nuestros fuertes hombres y mujeres valientes. Lo conseguiremos. ¡Ucrania no será derrotada! ¡Ucrania no será derrotada!”, está convencida de que algún día se reencontrará con su marido, volverán a casa y se pondrá fin a esta pesadilla que tantas vidas, lágrimas y dolor está costando.