Los Javis lloran la muerte de Isabel Torres: "Gracias por todo lo que nos has dado"

Javier Calvo y Javier Ambrossi lograron que Torres gozase de la popularidad y el reconocimiento que siempre mereció escogiéndola para interpretar a Cristina Ortiz en el biopic que dirigieron sobre 'La Veneno' . Este personaje no solo le dio la hizo "conocida mundial", como diría su alter ego. También le aportó prestigio, siendo premiada con un Ondas a Mejor actriz protagonista junto a Jedet y Daniela Santiago, sus compañeras de reparto.

Poco después ha llegado el turno de Calvo, que ha mostrado públicamente su dolor ante su muerte con estas palabras: "Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido".